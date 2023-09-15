В Сеть слили данные о ёмкости аккумуляторов во всей линейке iPhone 15

Во время процесса сертификации iPhone 15 в Китае, Apple случайно раскрыла характеристики аккумуляторов всех новых моделей, несмотря на то, что на презентации компания не упомянула об этом параметре. Об этом информирует издание MacRumors.

Благодаря этой утечке стало известно, что все модели iPhone 15 оснащены аккумуляторами большей емкости по сравнению с предыдущим поколением смартфонов. В среднем, емкость аккумуляторов увеличилась на пару-тройку процентов.

В документах, попавших в СМИ из Китая, указано, что iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max имеют аккумуляторы емкостью 3349 мАч, 4383 мАч, 3274 мАч и 4422 мАч соответственно. В сравнении с предыдущими моделями, аккумуляторы iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max имеют емкость 3279 мАч, 4325 мАч, 3200 мАч и 4323 мАч соответственно.

Издание MacRumors отмечает, что в 2022 году в подобных сертификационных записях точные данные о батареях iPhone 14 также были раскрыты.

Несмотря на увеличение емкости аккумуляторов iPhone 15, журналисты отмечают, что автономность смартфонов не изменилась. На официальном сайте Apple указано, что базовая модель способна работать до 20 часов от одного заряда, iPhone 15 Plus – до 26 часов, iPhone 15 Pro – до 23 часов, а iPhone 15 Pro Max – до 29 часов. Такие же показатели указаны производителем и для моделей предыдущего поколения.