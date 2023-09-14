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Apple презентовала свои флагманские версии iPhone 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

12 сентября компания Apple официально представила свои флагманские смартфоны — iPhone 15 и iPhone 15+. В рамках этого события также были представлены обновленные модели MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Apple презентовала свои флагманские версии iPhone 15

Новые смартфоны получили динамичный экран вокруг фронтальной камеры и будут доступны в пяти различных цветах, включая традиционные чёрный и розовый, а также жёлтый, салатовый и синий.

iPhone 15 и iPhone 15+ будут представлены в двух размерах: 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Основная камера обладает разрешением 48 МП.

В ассортименте также присутствуют версии Pro и Pro Max, оснащённые титановым корпусом в черном, сером и синем цветах. Эти модели более прочные и лёгкие по сравнению с предыдущими версиями.

Теперь зарядка смартфонов осуществляется через кабель USB-C.

Apple Watch 9-й серии получили новый чип с повышенной производительностью и скоростью. Дисплей стал более ярким, а голосовой помощник Siri стал более точно распознавать команды, хотя пока только на английском и китайском языках. Новое поколение часов управляется без необходимости нажимать на экран.

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