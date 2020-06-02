Sony убрала со всех версий сайтов надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

На официальном сайте PlayStation исчезла надпись о выходе нового поколения японской консоли в 2020 году.

Конечно это не означает, что выпуск приставки принесли, но весной уже появлялась информация, что выход PlayStation 5 переносят из-за проблем с перегревом.

Журналисты издания DTF заметили, что на всех версиях сайта пропала надпись: «Запуск в конце 2020 года».

После проверки веб-архива оказалось, что надпись была три дня назад.

Напомним, накануне Sony сообщила, что переносит презентацию игр на консоли PlayStation 5 из-за массовых беспорядков в США.

По этой же причине Google перенесла онлайн-конференцию разработчиков.