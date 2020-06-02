Sony убрала со всех версий сайтов надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.71 EUR/RUB: 77.64 BTC/USD: 8756.9

2 июля : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Sony убрала со всех версий сайтов надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

02.06.2020 21:38

На официальном сайте PlayStation исчезла надпись о выходе нового поколения японской консоли в 2020 году.
Конечно это не означает, что выпуск приставки принесли, но весной уже появлялась информация, что выход PlayStation 5 переносят из-за проблем с перегревом.

Журналисты издания DTF заметили, что на всех версиях сайта пропала надпись: «Запуск в конце 2020 года».

После проверки веб-архива оказалось, что надпись была три дня назад.

Напомним, накануне Sony сообщила, что переносит презентацию игр на консоли PlayStation 5 из-за массовых беспорядков в США.

По этой же причине Google перенесла онлайн-конференцию разработчиков.

PlayStation 5 не будет дешевой консолью, заявили в Sony

Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги