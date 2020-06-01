PlayStation 5 не будет дешевой консолью, заявили в Sony

4 июня должна пройти презентация новой консоли PlayStation 5, а также будут продемонстрированы и игры на самой приставке.

Пока же многие особенности новинки держат в секрете, в том числе и ее стоимость.

Однако недавно представитель компании намекнул на цену новой консоли, сообщив, что она будет иметь оправдывающую характеристики стоимость.

Было заявлено, что PlayStation 5 будет не дешевой, тем не менее в компании намерены сделать хорошее соотношение цены и качества.

Кроме этого, стало известно, что для PlayStation 5 будет доступно как минимум 38 игр.

С анонсом скорой презентации консоли компания еще и подготавливает поклонников к вероятному дефициту на старте продаж, которые запланированы к рождественским праздникам.

При этом в Sony обещают как можно скорее удовлетворить спрос и нарастить объёмы производства.