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PlayStation 5 не будет дешевой консолью, заявили в Sony

01.06.2020 18:37

4 июня должна пройти презентация новой консоли PlayStation 5, а также будут продемонстрированы и игры на самой приставке.
Пока же многие особенности новинки держат в секрете, в том числе и ее стоимость.

Однако недавно представитель компании намекнул на цену новой консоли, сообщив, что она будет иметь оправдывающую характеристики стоимость.

Было заявлено, что PlayStation 5 будет не дешевой, тем не менее в компании намерены сделать хорошее соотношение цены и качества.

Кроме этого, стало известно, что для PlayStation 5 будет доступно как минимум 38 игр.

С анонсом скорой презентации консоли компания еще и подготавливает поклонников к вероятному дефициту на старте продаж, которые запланированы к рождественским праздникам.

При этом в Sony обещают как можно скорее удовлетворить спрос и нарастить объёмы производства.

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