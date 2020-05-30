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Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли

30.05.2020 17:23

Старт продаж нового поколения консоли PlayStation запланирован на конец 2020 года.
Через несколько дней состоится онлайн-презентация, посвященная играм для PlayStation 5, и возможно на этом мероприятии покажут и внешность приставки.

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.

Таким образом, пользователи PlayStation 4 не смогут играть в эксклюзивы для новой консоли.

Microsoft на такое заявление отреагировала мгновенно. В компании отметили, что до 2022 году внутренние студии будут выпускать игры как для Xbox Series X, так и на Xbox One, кроме этого все эти релизы будут доступны и на PC.

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