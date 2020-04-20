Sony PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмененной Е3 дебютируют в мае

Игровые приставки нового поколения должны были дебютировать в рамках игровой выставки Е3, но последняя, как и ряд других мероприятий, была отменена из-за пандемии коронавируса.

При этом отмена стала причиной того, что Sony и Microsoft приняли решение провести анонс новых Sony PlayStation 5 и Xbox Series X намного раньше.

Игровые консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмененной Е3 дебютируют уже в мае. Презентацию новинок в следующем месяце подтвердили сразу несколько источников.

При этом сообщается, что на выход консолей на рынок ранняя презентация никак не повлияет.