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Обзоры рынков

Стала известна цена на консоль Xbox Series X

10.04.2020 20:40

Microsoft уже много рассказала про новое поколение консоли Xbox Series X, в том числе были раскрыты даже некоторые особенности приставки. Осталось только узнать сколько она будет стоить.
На портале lowcygier.pl появилась запись от одного сотрудника магазина бытовой техники, который опубликовал фотографию, где отображена стоимость Xbox Series X.

Если данные верны, то на старте продаж Xbox Series X будет стоить 2499 злотых, что по текущему курсу  $599 или 45 300 рублей.

Ранее сообщалось, что цена Xbox Series X будет около 500 долларов.

Какая на самом деле цена будет на консоль пока не известно. Напомним, новое поколение консолей поступит в продажу в конце ноября.

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