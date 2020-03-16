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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

16.03.2020 23:07

Microsoft неожиданно для поклонников раскрыла все характеристики своей новой игровой консоли Xbox Series X.
В американской корпорации решили рассказать про новое поколение приставки. В конце прошлого года была раскрыта внешность Xbox Series X, а также ее некоторые особенности.

Теперь объявлены параметры «железа». Как ранее и сообщалось, в основе приставки лежит восьмиядерный процессор Zen 2 с частотой 3,8 ГГц, который создавался именно под игровую приставку.

В качестве графической системы выступает RDNA 2 с 52 вычислительными блоками, 1,825 ГГц, а заявленная производительность 12 терафлопс.

Оперативной памяти в консоли 16 ГБ GDDR6, шина памяти 320 МБ. Накопитель в Xbox Series X емкостью 1 ТБ и это SSD NVME.

Привод в консоли 4K UHD Blu-Ray. По заявлению компании, приставка будут выводить изображение 4K с 60 кадров в секунду и повышением до 120 кадров.

Другие данные про Xbox Series X раскрыли блогеры, но не без помощи Microsoft. В Сети рассказали, что приставка будет загружать игры в 6-8 раз быстрее, чем текущая версия самого мощного Xbox.

Помимо этого, консоль будет поддерживать игры, созданные для Xbox One, причем в них автоматически будет повышаться разрешение и добавляться HDR.

Все это реализовано на аппаратном уровне без вмешательства разработчиков. Заявлена поддержка аппаратного рейтрейсинга и быстрого запуска свернутых игр, причем пользователь продолжит играть с того же места, где и закончил.

Microsoft раскрыла все особенности Xbox Series X, и теперь осталось дождаться информации о стоимости и дате старта продаж.  Sony пока ничего не рассказала про свою консоль, впрочем, японская компания даже не показала и дизайн PS5.

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