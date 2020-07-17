Sony хочет вдвое увеличить производство Playstation 5

Sony хочет вдвое увеличить производство Playstation 517.07.2020 16:18
Японская компания намерена увеличивать объемы производства игровой консоли, так как ожидает повышенного спроса на нее.
Как выяснилось, производитель планирует выпустить в этом году 10 млн экземпляров консоли.
В Sony уверены, что будет повышенный спрос на консоль нового поколения.
Во-первых, это новая консоль, а во-вторых, из-за коронавируса, Sony может столкнуться с проблемами, поэтому заранее планируется наполнять складские запасы.
Напомним, что в продажу Playstation 5 поступит в конце года. Ее официально стоимость пока не названа, а вот дизайн рассекречен.
Стала известна стоимость PlayStation 5 и всех аксессуаров приставки
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