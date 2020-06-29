Названа стоимость приставки PlayStation 5 и аксессуаров к ней

PlayStation 5 должна появится в продаже к рождественским праздникам, но уже сегодня источник рассказало о стоимости игровой консоли и аксессуаров к ней.

Кроме этого, были рассекречены и сроки выхода новинки в разных странах.

Так, первыми консоль нового поколения PlayStation 5 Regular version получат жители Японии, где старт продаж запланирован на 14 ноября.

В Европе и США она появится 20 ноября. Стоимость этой версии консоли в указанных странах будет 466 долларов, 499 долларов и 499 евро соответственно.

Сроки выхода PlayStation 5 Digital version в странах такие же, но стоимость этой версии для Японии составит 419 долларов, в Европе и США цены составят 399 долларов/евро.

Если говорить об аксессуарах, то геймпад DualSense оценят в 60 долларов, пульт ДУ обойдется в 34 доллара максимум, наушники Sony PS5 Pulse 3D в зависимости от страны оценят от 159 до 179 долларов, вэб-камера будет стоить от 56 до 60 долларов, подставка для PS5 вертикальная получит ценник до 25 долларов, а зарядная станция для двух геймпадов будет оценена в 34 доллара.