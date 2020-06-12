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Sony презентовала PlayStation 5

12.06.2020 16:51

Многие поклонники Sony ожидали, что на презентации игр для нового поколения консоли будет представлена и сама PlayStation 5.

В компании конечно не обещали, что покажут PlayStation 5, но в конце онлайн-презентации Future of Gaming решили все-таки рассекретить консоль и аксессуары к ней.

В частности, была показана PlayStation 5 с оптическим приводом и без нее, но внешне эти версии выглядят одинаково.

Кроме этого, была еще продемонстрирована камера, геймпад, пульт и наушники. Все продемонстрированные гаджеты выполнены в черно-белом исполнении.

Sony презентовала PlayStation 5

О ценах на консоли и аксессуары к ним пока ничего не сообщается. По некоторым данным,  PlayStation 5 будет стоить около 500 долларов. Новое поколение PlayStation поступит в продажу в ноябре, но точные сроки неизвестны.

Sony презентовала PlayStation 5

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