Согласно новому отчету, AirPods 3 уже находятся в производстве

После нескольких месяцев слухов для некоторых стало неожиданностью, что Apple не представила AirPods 3 на мероприятии по запуску iPhone 13 в Калифорнии .

Однако в новом отчете говорится, что нет причин для беспокойства — они находятся в производстве и могут быть здесь до конца года.

Отчет предоставлен Digitimes и утверждает, что следующие настоящие беспроводные наушники имеют окончательный дизайн и находятся в производстве. В отчете отсутствует точная дата выпуска или цена наушников, но, похоже, предполагается, что они будут доступны до конца года и будут стоить лишь немного больше, чем текущие 159 долларов США у AirPods.

Apple, конечно же, еще не подтвердила и даже не признала этот слух, но он кажется правдоподобным, учитывая, сколько мы уже слышали о грядущих наушниках.

Чем будут отличаться AirPods 3?

Согласно Bloomberg, который поговорил с людьми, знакомыми с планами, AirPods 3 может включать датчики движения для отслеживания физической формы и интеграции с Apple Fitness Plus, а также шумоподавление.

Мы также ожидаем увидеть поддержку пространственного звука и лучшее время автономной работы, а также дизайн, похожий на AirPods Pro, с более короткими стержнями.

Мы также надеемся, что есть шанс, что AirPods 3 будет иметь прямое активное шумоподавление, подобное AirPods Pro, но, к сожалению, этого не было ни в одном из отчетов, которые мы видели до сих пор.

На данный момент мы все еще ждем, чтобы увидеть, как будет выглядеть окончательная модель, но если она действительно запущена в производство, это только вопрос времени, когда она появится, и вы можете поспорить, что мы рассмотрим ее, когда оно делает.

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