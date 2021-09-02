Полное описание функций AirPods 3: все, что, по слухам, мы можем ожидать

Поскольку ожидается, что AirPods третьего поколения от Apple появятся вместе с iPhone 13, до которого всего несколько недель, мы собрали все последовательные слухи из наших новостей, чтобы составить полную картину функций и обновлений, которые появятся в следующем выпуске компании. беспроводные наушники-вкладыши поколения.

Стоит отметить, что нижеприведенные слухи основаны на наших репортажах из широкого спектра источников, в том числе ведущих, аналитиков и публикаций. Надежность каждого источника варьируется, поэтому некоторые из обсуждаемых по слухам функций могут быть восприняты с недоверием.

Тем не менее, общий обзор слухов о «AirPods» третьего поколения дает хорошее представление о многих предстоящих обновлениях и о том, что пользователи могут в значительной степени ожидать от настоящих беспроводных наушников, когда они будут официально представлены в ближайшем будущем.

Дизайн, похожий на AirPods Pro , с более короткими стержнями и увеличенным вкладышем-вкладышем.

, с более короткими стержнями и увеличенным вкладышем-вкладышем. Более короткий и широкий зарядный чехол с дизайном, похожим на чехол для зарядки AirPods Pro.

с дизайном, похожим на чехол для зарядки AirPods Pro. Нет сменных ушных вкладышей , судя по изображениям ранних китайских подделок, на которых нет ни следов силиконовых вкладышей, ни места для них в зарядном футляре. Марк Гурман из Bloomberg в прошлом году первоначально утверждал, что «AirPods» третьего поколения будет иметь сменные ушные вкладыши, такие как AirPods Pro, но теперь это вызывает сомнения в свете дизайна подделок и других предполагаемых рендеров цепочки поставок.

, судя по изображениям ранних китайских подделок, на которых нет ни следов силиконовых вкладышей, ни места для них в зарядном футляре. Марк Гурман из Bloomberg в прошлом году первоначально утверждал, что «AirPods» третьего поколения будет иметь сменные ушные вкладыши, такие как AirPods Pro, но теперь это вызывает сомнения в свете дизайна подделок и других предполагаемых рендеров цепочки поставок. Беспроводной чип нового поколения , заменяющий чип для наушников Apple H1. Это тот же самый чип, который, как ожидается, появится во втором поколении «AirPods Pro», будет иметь меньший размер System-in-Package и может предложить повышенную эффективность, большую дальность действия и лучшую производительность.

, заменяющий чип для наушников Apple H1. Это тот же самый чип, который, как ожидается, появится во втором поколении «AirPods Pro», будет иметь меньший размер System-in-Package и может предложить повышенную эффективность, большую дальность действия и лучшую производительность. Сенсорные элементы управления на штанге, такие как AirPods Pro, заменяют элементы управления на основе касаний у «AirPods» первого и второго поколений.

на штанге, такие как AirPods Pro, заменяют элементы управления на основе касаний у «AirPods» первого и второго поколений. Система сброса давления с вентиляционными отверстиями, перенесенными из «AirPods Pro», предназначена для выравнивания давления внутри уха, чтобы уменьшить дискомфорт при использовании «AirPods» в течение длительного периода времени.

с вентиляционными отверстиями, перенесенными из «AirPods Pro», предназначена для выравнивания давления внутри уха, чтобы уменьшить дискомфорт при использовании «AirPods» в течение длительного периода времени. Зарядный футляр с беспроводной зарядкой Qi в стандартной комплектации, без необходимости перехода на более качественный зарядный футляр.

Qi в стандартной комплектации, без необходимости перехода на более качественный зарядный футляр. Также было бы разумно ожидать, что «AirPods» следующего поколения будет иметь улучшенное качество звука и увеличенное время автономной работы, но до сих пор слухов об этих аспектах не было.

Ожидается, что «AirPods» начального уровня по-прежнему будет отказываться от высокопроизводительных функций, таких как активное шумоподавление и прозрачность, чтобы четко отличаться от «AirPods Pro». Этим также можно объяснить продолжающееся отсутствие силиконовых вкладышей в ухе.

AirPods второго поколения от Apple были выпущены в марте 2019 года, поэтому им почти два с половиной года. Если эти новые функции действительно появятся в «AirPods» третьего поколения, новая модель может стать стоящим обновлением для многих пользователей. 52audio считает, что новые AirPods будут стоить 150 долларов.

Большинство показаний, кажется, указывая на вторник, 14 сентября, как наиболее вероятной даты событий для оглашения AirPods третьего поколения и iPhone 13 моделей, и мы могли видеть, инвайты событие может выйти, как только на следующей неделе.