Новые наушники AirPods 3 от Apple показали на рендерах

Новые наушники AirPods 3 от Apple показали на рендерах11.03.2021 13:56
Презентация новых продуктов от компании Apple должна пройти 24 марта и на ней по слухам представят новое поколение популярных беспроводных наушников AirPods.
Gizmochina уже опубликовала рендерные изображения беспроводных наушников. Как написал источник, новинка так и будет выглядеть, так как изображения были предоставлены анонимным источником связанным с поставщиками Apple.
Apple AirPods третьего поколения получат новую внешность и кейс, который станет более широким, а ножка у наушников будет короче в сравнении с текущей генерацией AirPods.
Технические характеристики AirPods 3 пока держатся в секрете. Ожидается, что в РФ их будут предлагать от 12 до 18 тыс. рублей.
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