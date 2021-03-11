Новые наушники AirPods 3 от Apple показали на рендерах

Презентация новых продуктов от компании Apple должна пройти 24 марта и на ней по слухам представят новое поколение популярных беспроводных наушников AirPods.

Gizmochina уже опубликовала рендерные изображения беспроводных наушников. Как написал источник, новинка так и будет выглядеть, так как изображения были предоставлены анонимным источником связанным с поставщиками Apple.



Apple AirPods третьего поколения получат новую внешность и кейс, который станет более широким, а ножка у наушников будет короче в сравнении с текущей генерацией AirPods.

Технические характеристики AirPods 3 пока держатся в секрете. Ожидается, что в РФ их будут предлагать от 12 до 18 тыс. рублей.