Смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro за 5 минут стали хитами продаж

Игровые смартфоны Black Shark 4 оказались значительно популярнее недавно вышедших OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Причина такого явления кроится в цене и начинке.

И Black Shark 4 Pro, и OnePlus 9 имеют процессор Snapdragon 888, но при прочих равных, ценник на первый стартует от 615 долларов, а за OnePlus 9 потребуют 699 долларов.

Напомним, что у Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro быстрейшая оперативная и постоянная память объёмом 12 или 16 ГБ и 128 или 256 ГБ.

Дисплей может похвастать частотой развертки 144 Гц. Младшая модель имеет на борту предтоповый процессор Snapdragon 875, но сохранит графику Adreno 660.

О большей популярности говорит один факт – в Китае в первые пять минут Black Shark 4 и его Pro-версию продали на сумму 30 миллионов долларов, в то время как OnePlus 9 и его старшая модель за 50 минут продалась в общей сумме на 15 миллионов долларов.