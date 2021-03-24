Xiaomi представила новые игровые смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro

Новинки дебютировали на территории Китая, где они уже доступны для заказа.

Xiaomi представила игровые смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, которые будут отличаться процессорами, при этом будут иметь идентичную внешность.

Обе новинки имеют корпус с применением металла и стекла, а сбоку предложат сканер отпечатков пальцев. Экран смартфоном выполнен по технологии AMOLED, имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 144 Гц. Для сенсора заявлено 720 Гц.

Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма. Еще в новых Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro предлагают обычный 3,5 мм разъем для наушников и дополнительные клавиши сбоку. Кроме этого, устройства оснастили дополнительной системой охлаждения.

Обычная версия смартфона создавалась на базе процессора Snapdragon 870, который может быть дополнен 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В про-версии уже установили процессор Snapdragon 888.

Объём оперативной памяти в таком смартфоне будет 8, 12 или 16 ГБ, а постоянной – 256 или 512 ГБ. Также в Black Shark 4 Pro будет гибридный накопитель SSD и флэш-память UFS 3.1. Емкость аккумулятора в новинках составит 4 500 мАч с поддержкой 120-ватной зарядки, которая зарядит аппарат всего за 15 минут.

Что касается камер, что обычный смартфон получил модули на 48, 8 и 5 Мп, а в про-варианте будет основной модуль на 64 Мп. Оценили смартфоны от 2 499 юаней или 30 тыс. рублей.