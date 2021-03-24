Представлены флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с камерой от Hasselblad

OnePlus представила свои флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, которые стали первыми в мире мобильными аппаратами с камерой Hassleblad.

Разработкой камер для серии OnePlus занималась шведская компания Hassleblad. Она не только произвела настройку модулей, но также позволила установить на смартфоны специальное приложение с меню как у камер Hassleblad.



Серия OnePlus 9 получила новый дизайн и ряд современных новшеств. Так, в OnePlus 9 установили плоский экран и пластиковую раму, усиленную углеволокном, а это позволило создать в смартфоне полноценную имитацию металла.

В OnePlus 9 Pro уже используется изогнутый дисплей с металлической рамкой. В младшей версии установили 6,55 дюймовый AMOLED экран с частотой обновления до 120 Гц.

Разрешение дисплея составляет Full HD+. В старшей версии уже 6,7-дюймовая матрица, созданная по технологии LTPO.

Частота обновление дисплея в OnePlus 9 Pro составляет 120 Гц, причем регулировка кадров в устройстве происходит автоматически.

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro разработаны на базе процессора Snapdragon 888. Этот высокопроизводительный чип дополнили LPDDR5 объёмом 8 или 12 ГБ в зависимости от модели.

Постоянной памяти установили 128 или 256 ГБ типа UFS 3.1.



Новинки получили возможность работы с двумя SIM-картами и стереодинамики, а вот поддержки карт памяти в новых OnePlus нет.

Под «капотом» новинок находится аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Также аппараты получили беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт у OnePlus 9 Pro и до 15 Вт в OnePlus 9

Фронтальная камера у флагманов одинаковая – 16 Мп с поддержкой HDR. Основная камера в OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 существенно отличается.

В старшей версии основной модуль Sony IMX789 на 48 Мп, его диафрагма составляет F/1,8, есть оптическая стабилизация.

Основная камера флагманского смартфона способна снимать 4К видео со скоростью 120 к/с или 8К видео, но уже со скоростью 30 к/с.

Фотосьемка ведется в формате RAW с 12-битным представлением цвета.

Второй датчик изображения Sony IMX766. Его разрешение составляет 50 Мп, оптический формат матрицы 1/1,56 дюйма.

Этот модуль является сверхширокоугольным и одновременно используется для макросьемки, но при фокусе 4 см.



Телеобъектив в смартфоне на 8 Мп, в нем есть оптическая стабилизация и оптический зум 3,3х, а гибридное приближение камеры составляет 30х.

Также в аппарате установили 2 Мп монохромный модуль, который в связке с основным датчиком позволяет создавать качественные черно-белые снимки.



OnePlus 9 значительно проще чем в старшей модели. Тут решили использовать 48 Мп датчик изображения Sony IMX689, который тоже оснащен оптической стабилизацией и поддержкой RAW с 12-битным представлением цвета.

При этом эта камера может записывать 4К видео с максимальной частотой 60 к/с. Еще в OnePlus 9 решили не устанавливать камеру с оптическим зумом.

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro поступят в продажу под управлением Android 11 с оболочкой OxygenOS 11, причем производитель обещает обновить смартфоны до Android 12 и Android 13.

Старт продаж новинок запланирован на 26 марта, устройства будут предлагаться по цене от 700 до 1000 евро.