Смартфон OnePlus 12 успешно прошел тест блогера JerryRigEverything

Прошел месяц с момента официального выпуска флагманского смартфона OnePlus 12, и теперь он прошел испытание на долговечность от известного YouTube-блогера JerryRigEverything. Это особенно интересно, учитывая прошлые проблемы OnePlus с целостностью структуры своих устройств.

В целом, OnePlus 12 продемонстрировал высокую долговечность и надежность во время испытания от JerryRigEverything.

Одна из ключевых особенностей OnePlus 12 — это технология Aqua Touch, позволяющая использовать телефон с мокрыми руками. Во время тестирования YouTuber начал с проверки Aqua Touch, распылив две капли воды на экран.

Затем он сравнил удобство использования OnePlus 12 с iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra, набирая предложение, используя каждую букву алфавита на всех трех устройствах. В результате технология Aqua Touch OnePlus 12 проявила себя впечатляюще, превзойдя даже Galaxy S24 Ultra.

Однако iPhone 15 Pro не справился с тестом на влажное касание, не реагируя на жесты прокрутки и допуская ошибки ввода. Это является напоминанием о том, что iPhone 15 Pro не рекомендуется использовать во влажных условиях.

Перейдя к тесту на царапины, JerryRigEverything начал царапать экран OnePlus 12, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Экран проявил отличную устойчивость к царапинам на уровне 6 и небольшие бороздки на уровне 7. Алюминиевая рамка телефона получила некоторые царапины, но текстурированная задняя панель осталась неповрежденной. Также стоит отметить, что камеры оснащены толстым стеклом, предотвращающим загрязнение объективов.

Самым напряженным моментом теста было испытание на изгиб. Хотя OnePlus 12 показал небольшой изгиб с обратной стороны, он выдержал испытание без серьезных повреждений.

Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями OnePlus, которые страдали от проблем с целостностью структуры.