OnePlus анонсировала новый среднебюджетный смартфон OnePlus 12R

Компания OnePlus представила свой новый смартфон OnePlus 12R, который является обновленной версией предыдущей модели OnePlus 11R. Новинка представляет собой среднебюджетную модель и уже доступна для покупки.

OnePlus 12R имеет дизайн, похожий на флагманский смартфон OnePlus 12, с некоторыми незначительными изменениями. Он оснащен 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5 К и частотой обновления 120 Гц. Дисплей также поддерживает технологии HDR10+, Dolby Vision и имеет защитное стекло Gorilla Glass Victus 2.

OnePlus 12R получил тройную заднюю камеру, включающую 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. На передней панели есть 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Внутри OnePlus 12R работает процессор Snapdragon 8 Gen 2 с объемом оперативной памяти до 12 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.

\Устройство питается от аккумулятора емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон работает на операционной системе Android 14.

OnePlus 12R доступен в двух вариантах цвета — Iron Grey и Coal Blue. Цены на смартфон составляют от 39 999 рупий до 45 999 рупий в Индии и от 499 долларов до 599 долларов в США.

Предварительные заказы на новинку уже стартовали, а «живые» продажи начнутся в следующем месяце.