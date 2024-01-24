Представлена глобальная версия смартфона OnePlus 12

OnePlus 12 сохраняет тот же дизайн, что и его предшественник, с островком в форме половинки таблетки на задней панели, который имеет круглый модуль камеры. Устройство имеет тонкий профиль с металлической рамкой посередине и имеет сертификат по степени защиты от пыли и воды IP65.

На передней панели OnePlus 12 установлен изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,82 дюйма с вырезом в центре. Он имеет разрешение QHD+ и LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 4500 нит.

Для улучшения визуального опыта во время игры он оснащен отдельным процессором отображения Pixelworks X7. Смартфон также сертифицирован по HDR10+, Dolby Vision и DisplayMate A+. Кроме того, он оснащен технологией Aqua Touch, что позволяет использовать его с мокрыми руками. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Тройная основная камера новинки включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT 808, который сочетается с 48-мегапиксельным ультрашироким объективом и 64-мегапиксельным перископическим модулем с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

На передней панели есть 32-мегапиксельная селфи-камера. Конечно же, смартфон оснащен известной технологией обработки изображений Hasselblad.

Под капотом OnePlus 12 установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, который дополнят до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.

Для рассеивания тепла он оснащен большой паровой камерой площадью 9140 мм2. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт, беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 10 Вт. По программному обеспечению он работает на Android 14 «из коробки».

Варианты подключения на OnePlus 12 включают поддержку двух SIM-карт, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC и порт USB 3.2 Gen1. На европейском и американском рынках смартфон предлагают по цене от 70 300 до 79 000 рублей в переводе на российский рубль по актуальному курсу.