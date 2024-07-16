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Смартфон CMF Phone 1 заработал только 6,5 балла из 10 за ремонтопригодность

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Новый смартфон CMF Phone 1 отличается от других современных моделей своей разборной конструкцией и возможностью замены задних крышек, что делает ремонт более простым. Это решили проверить авторы YouTube-канала PBKreviews.

Видеоблогеры сняли заднюю пластиковую крышку, открутив четыре винта и использовав поворотную головку Accessory Point, без особых усилий.

Под крышкой оказался аккумулятор, но он был дополнительно защищен тонкой пластиковой плёнкой, снятие которой влечет аннулирование гарантии. Также было необходимо открутить 12 винтов, которые были покрыты специальными наклейками, предупреждающими о потере гарантии.

Если не обращать внимания на предупреждения, дальнейшая разборка оказалась достаточно простой. Материнская плата с процессором, камерами и другими ключевыми компонентами можно легко извлечь после отключения нескольких кабелей.

Для извлечения аккумулятора предусмотрены специальные «язычки», хотя сначала нужно открутить один скрытый винт.

Учитывая все неудобства и ограничения, авторы обзора поставили CMF Phone 1 всего 6,5 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Это довольно низкий результат, учитывая наличие разборной конструкции.

Новый CMF Phone 1 имеет камеру с функцией «рентгена»

На AliExpress начались продажи смартфона CMF Phone 1 и других новинок Nothing

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