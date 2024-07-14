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На AliExpress начались продажи смартфона CMF Phone 1 и других новинок Nothing

Автор На чтение 1 мин Просмотров 220 Опубликовано

Компания Nothing выпустила несколько новых устройств, которые теперь можно приобрести на AliExpress. В их ассортименте есть смартфон CMF Phone 1 с заменяемыми крышками, смарт-часы CMF Watch Pro 2 с изменяемыми безелями и наушники CMF Buds Pro 2 с уникальным чехлом с вращающимся колесом.

На AliExpress начались продажи смартфона CMF Phone 1 и других новинок Nothing

Смартфон CMF Phone 1 уже доступен для заказа на AliExpress с доставкой из Китая. Этот смартфон имеет глобальную версию, которая поддерживает русский язык.

Цена на смартфон начинается от 19 130 рублей со скидками и купонами. В данный момент доступна только черная версия, но пользователи могут приобрести отдельно крышку нужного цвета. На AliExpress пока нет крышек для CMF Phone 1, но можно найти защитные стекла для этого смартфона.

Смарт-часы CMF Watch Pro 2 стоят от 5900 рублей и предлагаются в четырех различных расцветках с разными типами безелей. У этих умных часов есть более 120 спортивных режимов, более 100 циферблатов и множество настроек.

Наушники CMF Buds Pro 2 на AliExpress можно приобрести за 4957 рублей. Они имеют специальный чехол с вращающимся колесом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять музыкой или активировать голосового помощника. Наушники доступны в черном, белом, синем и оранжевом цветах.

Источник: Hi-Tech Mail.ru.

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