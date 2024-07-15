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Новый CMF Phone 1 имеет камеру с функцией «рентгена»

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Один из пользователей социальной сети X обнаружил интересную особенность в камере смартфона CMF Phone 1 — она может «просвечивать» различные предметы. Представители компании подтвердили эту особенность и объяснили ее происхождение.

Новый CMF Phone 1 имеет камеру с функцией «рентгена»Новый CMF Phone 1 имеет камеру с функцией «рентгена»

Технически у смартфона есть только одна камера, которая дополнена датчиком глубины. Обычному пользователю доступ к этому датчику не предоставляется, однако в режиме разработчика его можно активировать отдельно.

В этом режиме камера выводит монохромное изображение и позволяет «заглядывать» внутрь различных предметов. Например, через крышку пульта дистанционного управления от телевизора становится видна внутренняя часть с батарейками.

Акис Евангелидис, один из соучредителей компании Nothing, обратил внимание на сообщение о «рентгеновской» функции и дал пояснения.

Он объяснил, что такое поведение камеры связано с отсутствием инфракрасного светофильтра в модуле камеры, что позволяет ей «видеть» внутреннюю структуру тонких и полупрозрачных объектов, особенно тех, которые изготовлены из черного пластика.

Он также отметил, что в ближайшее время компания закроет доступ сторонним приложениям к датчику глубины.

На AliExpress начались продажи смартфона CMF Phone 1 и других новинок Nothing

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