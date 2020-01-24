Смартфон Apple iPhone XR резко упал в цене

Привлекательная стоимость смартфона оказалась у американского оператора Verizon.

У него смартфон iPhone XR от компании Apple продается по цене в два раза меньше, чем на старте продаж.

Теперь у американцев и гостей США есть неплохая возможность сэкономить на покупке аппарата.

Модификацию смартфона с 64 ГБ встроенной памяти продают за 299,79 доллара.

Скидки действуют и на версии со 128 и 256 ГБ памяти. Выгодное предложение будет действовать до 29 января.

В Японии представлен один из самых маленьких смартфонов в мире.

Керамический премиальный Xiaomi рекордно упал в цене.

Huawei представила в России линейку ноутбуков MateBook D.