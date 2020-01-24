Смартфон Apple iPhone XR резко упал в цене

Смартфон Apple iPhone XR резко упал в цене24.01.2020 22:54
Привлекательная стоимость смартфона оказалась у американского оператора Verizon.
У него смартфон iPhone XR от компании Apple продается по цене в два раза меньше, чем на старте продаж.
Теперь у американцев и гостей США есть неплохая возможность сэкономить на покупке аппарата.
Модификацию смартфона с 64 ГБ встроенной памяти продают за 299,79 доллара.
Скидки действуют и на версии со 128 и 256 ГБ памяти. Выгодное предложение будет действовать до 29 января.
В Японии представлен один из самых маленьких смартфонов в мире.
Керамический премиальный Xiaomi рекордно упал в цене.
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