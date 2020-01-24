Huawei представила в России линейку ноутбуков MateBook D

Huawei вслед за своей дочерней компанией HONOR в России представила новые ноутбуки. Вчера в Москве состоялась презентация ноутбуков MagicBook 14 и MagicBook Pro от HONOR, а сегодня показали серию MateBook D от компании Huawei.

На российском рынке прошла презентация двух моделей — MateBook D с 14 и 16,5-дюймовыми дисплеями.

В них для быстрой передачи файлов со смартфона на ноутбук и обратно реализовали функцию Multiscreen Collaboration, которая работает через простое сопряжение смартфона и ноутбука, и для этого используется NFC, а вот передача файлов осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth.

MateBook D с 14 и 16,5-дюймовыми дисплеями получили тонкие рамки вокруг экрана, а разрешение IPS-матрицы составляет 1920х1080 пикселей.

В основе ноутбуков лежит процессор AMD Ryzen 5 3500U. Оперативной памяти в российских новинках 8 ГБ, а SSD накопитель предлагают на 256 или 512 ГБ.

Заряжаются модели от 65 Вт зарядки с разъёмом USB Type-C, причем данный блок питания можно также использовать для смартфонов и планшетов с поддержкой быстрой зарядки.

Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 в рознице появятся с 14 февраля по цене 47 990 рублей и 44 990 рублей соответственно. Прием заказов на модели начнется 7 февраля 2020 года.



