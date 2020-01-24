Керамический премиальный Xiaomi рекордно упал в цене

Китайская компания постепенно снижала стоимость керамического смартфона и теперь его цена стала существенно ниже в сравнении с ценником на старте продаж.

Недавно производитель объявил о новом снижении стоимости смартфона Xiaomi Mi Mix 2S. Этот аппарат получил керамический корпус и стал первым, получившим беспроводную зарядку.

Эта модель на старте продаж продавалась за 520 долларов, но теперь за нее просят 231 долларов или 14,3 тыс. рублей.

На территории РФ его стоимость со скидкой составляет 21 990 рублей.

За эти деньги Xiaomi Mi Mix 2S имеет 6,0-дюймовый экран, процессор Snapdragon 845, батарею на 3 400 мАч, модуль NFC, а также основную камеру с двумя модулями во главе с 12-мегапиксельным датчиком.