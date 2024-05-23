Смарт-кольцо Galaxy Ring от Samsung обойдется пользователям в $10 в месяц

Согласно информации, опубликованной на портале Android Authority, Samsung Galaxy Ring, смарт-кольцо от Samsung, потребует ежемесячной платы за его использование.

По данным авторитетного инсайдера Йогеша Брара, подписка на полноценное функционирование Galaxy Ring будет стоить около $10 в месяц (примерно 900 рублей).

Информация о ежемесячной плате для использования умного кольца Samsung Galaxy Ring пока не подтверждена официально, и это остается неизвестной. Ранее в ассортименте носимых устройств Samsung не было гаджетов, требующих платной подписки для работы.

Исходно предполагалось, что Galaxy Ring будет стоить примерно $200–250. Однако, согласно информации инсайдера, устройство будет продаваться за $300–350. Кроме того, к этим затратам необходимо будет добавить ежемесячную плату.

Предположительно, Samsung решила увеличить стоимость устройства, чтобы оно не выглядело недорого на фоне конкурентов, таких как смарт-кольца Amazfit и Oura Ring, цены на которые начинаются от $300.

Для доступа к дополнительным функциям конкурентного кольца Oura Ring 3 также требуется годовая подписка стоимостью $71,88.