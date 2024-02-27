Samsung провела презентацию своего первого смарт-кольца Galaxy Ring

Компания Samsung еще в прошлом месяце анонсировала дебют умного кольца Galaxy Ring. Тогда производитель показал лишь изображение в рекламном видео, впрочем, сама презентация оказалась не очень информативной.

Единственное, что оказалось понятным — первое смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring полностью посвящено здоровью.

В рамках основной презентации Samsung Unpacked, Мэтью Уиггинс из Samsung Research America представил кольцо и заявил, что компания «выводит возможности Samsung Health на новый уровень». Он описал кольцо как «мощное и доступное устройство для здоровья и хорошего самочувствия».

Samsung имеет четыре основных направления отслеживания здоровья: активность, питание, сон и стресс. Хон Пак, вице-президент и глава отдела цифрового здравоохранения в Samsung Electronics, подтвердил это и добавил, что новое устройство будет отражать эти направления.

Новые функции приложения Samsung Health, такие как My Vitality Score и Booster Card, также будут включены в Galaxy Ring. My Vitality Score предназначен для измерения физической и умственной активности пользователя, а Booster Card предоставляет информацию и советы для повышения самочувствия.

Кольцо Galaxy Ring, вероятно, будет измерять показатели, связанные со сном, активностью и сердечным ритмом. Оно также может работать в тандеме с Galaxy Watch для предоставления более точной статистики здоровья.

Кроме того, кольцо может иметь мониторинг ЭКГ и инструменты для измерения кровотока. Ожидается, что оно будет поддерживать беспроводные платежи и функцию управления другими устройствами.

Дизайн Galaxy Ring простой и изящный, напоминающий традиционное обручальное кольцо. Оно будет доступно в трех цветах и, вероятно, в восьми размерах. Смарт-кольцо будет совместимо с устройствами Android, но возможно, в будущем будет поддерживать iPhone.

Цена и дата выпуска Galaxy Ring пока не объявлены, но ожидается, что они будут сопоставимы с другими умными кольцами на рынке.

Samsung, как правило, представляет новые модели Galaxy Watch в августе, поэтому Unpacked в июле может стать идеальным временем для официального запуска Galaxy Ring.