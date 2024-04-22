Раскрыты новые подробности об умном кольце Samsung Galaxy Ring

О Samsung Galaxy Ring уже раскрыто множество подробностей.

Несмотря на то, что его официальный запуск состоится только через несколько месяцев, ожидается, что этот южнокорейский бренд потрясет рынок умных колец. В последних новостях GalaxyClub раскрыл различные номера моделей этого грядущего носимого устройства.

Samsung уже подтвердила, что Galaxy Ring будет предлагаться в девяти различных размерах и трех вариантах цвета.

Последний отчет раскрывает номера моделей. Среди них: SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 и SM-Q509.

Всего в списке восемь моделей, что означает, что отсутствует девятый вариант. Это может быть либо SM-Q503, либо SM-Q504. Возможно, номер модели отсутствующего варианта еще не был обнаружен.

Предположительно, между перечисленными моделями и девятым вариантом не будет большой разницы, за исключением размера и, возможно, аккумулятора. SM-Q500 может быть самой маленькой моделью весом 2,3 грамма, а SM-Q509 — самой большой с весом 2,9 грамма.