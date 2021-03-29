Самый легкий и тонкий смартфон Xiaomi Mi 11 Lite первым получил Snapdragon 780G

Как и было обещано, 29 марта 2021 года, Xiaomi провела презентацию, на которой показали новый смартфон.

Его охарактеризовали как самый тонкий и легкий, а еще он стал первым в мире, получившим новый процессор Snapdragon 780G, производимый по 5-нм техпроцессу с GPU Adreno 642.

К тому же модель получила поддержку работы в сетях пятого поколения. Процессор дополнят 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Заявлена поддержка карты памяти microSD. Что касается экрана, то в новинке установлен дисплей диагональю 6,55 дюйма.

Речь идет об экране AMOLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера, как и у старших моделей имеет разрешение 20 Мп, а вот в основной камере заявлены датчики на 64, 8 и 5 Мп.

Емкость батареи и в этом случае составляет 4 250 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. Говоря о габаритах, то они составили1 60,53 мм x 75,72 мм x 6,81 мм, а вес 259 г.

Xiaomi Mi 11 Lite получил защитное стекло Corning Gorilla Glass 6, Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также Android 10 с MIUI 12. Стоимость новинки составит 350 долларов за версию 8/128 ГБ и 395 долларов за вариант 8/256 ГБ.

Напомним, что на онлайн-презентации были показаны еще камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Pro.

Кроме этого дебютировал и новый фитнес-браслет, о котором «Астера» также уже писала.