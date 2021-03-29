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Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 за 45 евро

29.03.2021 22:55

Новое поколение браслета Mi Band кардинально не изменилось во внешности, при этом в нем появился экран, который поклонники ждали много лет.
29 марта китайский производитель провел большую презентацию, на которой был представлен фитнес-браслет Mi Band 6.

В этом устройстве много что изменилось, а именно появился безрамочный экран и датчик измерения уровня содержания кислорода в крови. Еще браслет оснастили модулем NFC.

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 за 45 евро
Внешне Mi Band 6 не отличается от Mi Band 5, за исключением экрана, ведь в новинке его диагональ составляет 1,56 дюйма, а разрешение 152х486 точек.

Причем экран стал ярче и для него было создано 130 вариантов оформления. Также новинку научили распознавать до 30 спортивных режимов.

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 за 45 евро

Для отслеживания здоровья в браслете есть датчик частоты сердечных сокращений и сенсор измеряющий уровень содержания кислорода в крови.

Mi Band 6 получил трёхосный гироскоп и трёхосный акселерометр, а еще в браслете есть Bluetooth 5.0 и поддержка голосового ассистента Alexa. Встроенного аккумулятора ёмкостью 125 мАч хватит на 14 дней работы.

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 за 45 евро
Xiaomi Mi Band 6 уже доступен для покупки на европейском рынке  по цене 45 евро. Стоит отметить, что в Европе модель предлагается под названием Mi Smart Band 6.

В Китае новинку можно приобрести за 35 долларов или 45 долларов, если будет выбрана версия с NFC модулем.

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 за 45 евро Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 за 45 евро

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