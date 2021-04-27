Китайская компания продолжает прием заказов на новые беспроводные наушники с названием FreeBuds 4i, которые являются самыми доступными в своем классе.

Как оказалось, всего за шесть дней наушников заказали в количестве более 3,6 тыс. экземпляров, а это в четыре раза больше, чем результат предшественников.

Freebuds 3i за шесть дней было заказано всего 827 экземпляров. Таким образом, самые доступные Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением поставили рекорд в РФ, среди устройств компании.

Чаще всего россияне выбирали наушники в белом и черном цвете, тогда как красный оказался не настолько востребованным.

Для 25% покупателей решающим фактором стало наличие системы активного шумоподавления в наушниках, а еще столько же покупателей оценили мощную батарею.

Напомним, что старт живых продаж Huawei FreeBuds 4i состоится 29 апреля, когда их начнут предлагать по цене 7 990 рублей.