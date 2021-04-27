Самые доступные Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением поставили рекорд в РФ27.04.2021 22:20
Китайская компания продолжает прием заказов на новые беспроводные наушники с названием FreeBuds 4i, которые являются самыми доступными в своем классе.
Как оказалось, всего за шесть дней наушников заказали в количестве более 3,6 тыс. экземпляров, а это в четыре раза больше, чем результат предшественников.
Freebuds 3i за шесть дней было заказано всего 827 экземпляров. Таким образом, самые доступные Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением поставили рекорд в РФ, среди устройств компании.
Чаще всего россияне выбирали наушники в белом и черном цвете, тогда как красный оказался не настолько востребованным.
Для 25% покупателей решающим фактором стало наличие системы активного шумоподавления в наушниках, а еще столько же покупателей оценили мощную батарею.
Напомним, что старт живых продаж Huawei FreeBuds 4i состоится 29 апреля, когда их начнут предлагать по цене 7 990 рублей.
Huawei презентовала беспроводные наушники FreeBuds 4i с активным шумоподавлением
Просмотры: