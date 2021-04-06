Huawei анонсировала в РФ бюджетные наушники с активным шумоподавлением

Китайская компания на российском рынке скоро начнет продажи новых беспроводных наушников, которые стали одними из самых доступных с активным шумоподавлением.

Новинка с названием Freebuds 4i дебютировала еще в феврале, и скоро их продажи начнут в России, о чем сообщили в компании.

В частности, Huawei начнет принимать заказы на наушники с 20 апреля, причем первым покупателям обещают хорошие скидки.

В нашей стране новинку предложат в белом, угольно-черном и красном цветах, а ее рекомендованная розничная стоимость составит 7 990 рублей.

Первые покупатели, которые оформят заказы с предоплатой в размере 500 рублей, смогут забрать наушники по цене на 1,5 тыс. рублей дешевле.

Стоит отметить, что в Китае наушники с активным шумоподавлением Freebuds 4i вызвали ажиотажный спрос и в первый день продаж разошлись тиражом в количестве более 170 тыс. экземпляров.