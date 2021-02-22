Huawei презентовала беспроводные наушники FreeBuds 4i с активным шумоподавлением

Новые наушники получили относительно небольшой ценник и будут доступны для покупки с 8 марта.

Huawei презентовала новые беспроводные наушники FreeBuds 4i с активным шумоподавлением, которые будут предложены в черном, белом и красном вариантах.

Оценили новинку в 77 долларов. Заявлено, что FreeBuds 4i смогут работать 10 часов при непрерывном воспроизведении, тогда как футляр продлит их автономность до 22 часов.

Аккумулятор получил поддержку быстрой зарядки. 10 минут зарядки, как заявили в компании, позволит им проработать 4 часа.

В режиме с активированным шумоподавлением автономность наушников составит 7,5 часа без футляра.

Наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IP54, а также в них установлены излучатели на 10 мм и есть поддержка Bluetooth 5.2. Кроме этого в наушниках реализованы «умные» функции.