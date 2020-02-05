Samsung случайно раскрыла дизайн флагманского Galaxy S20

На своем официальном сайте компании открыла станицу, посвящённую смартфону, где также были опубликованы и изображения.

Samsung активно готовится к презентации новых флагманов и раскладушки, которые официально представят 11 февраля.

В том числе ведут работу и над страницей для Galaxy S20 на официальном сайте, который и раскрыл внешность смартфона.

Единственное, что можно отметить, так это то, что Galaxy S20 таким, как его показывали во всех последних утечках.

Между тем, сегодня были опубликованы живые фотографии самой дорогой модели в линейке.

Стали известны цены на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20.