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4 марта : вторник

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Стали известны цены на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20

04.02.2020 17:58

Инсайдеру Джону Проссеру от своих источников удалось узнать стоимость новых флагманский смартфонов серии Samsung Galaxy S20.

Напомним, эти аппараты будут представлены 11 февраля, а вместе с ними покажут и серийную версию нового раскладного смартфона.

Инсайдер узнал цены, которые будет действовать у американского Verizon. Так оператор своим клиентам будет предлагать Galaxy S20 за $999, версию Galaxy S20+ за $1199, а Galaxy S20 Ultra можно будет купить по цене от $1399.

Ранее «АСТЕРА» писала, что серия Galaxy S20 появится в продаже 13 марта и в США при оформлении заказа на  Galaxy S20 будут дарить подарки в виде беспроводных наушников Galaxy Buds+.

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