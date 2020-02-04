Стали известны цены на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20

Инсайдеру Джону Проссеру от своих источников удалось узнать стоимость новых флагманский смартфонов серии Samsung Galaxy S20.

Напомним, эти аппараты будут представлены 11 февраля, а вместе с ними покажут и серийную версию нового раскладного смартфона.

Инсайдер узнал цены, которые будет действовать у американского Verizon. Так оператор своим клиентам будет предлагать Galaxy S20 за $999, версию Galaxy S20+ за $1199, а Galaxy S20 Ultra можно будет купить по цене от $1399.

Ранее «АСТЕРА» писала, что серия Galaxy S20 появится в продаже 13 марта и в США при оформлении заказа на Galaxy S20 будут дарить подарки в виде беспроводных наушников Galaxy Buds+.