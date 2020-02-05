Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip оценят в 1 700 долларов

Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip оценят в 1 700 долларов05.02.2020 12:33
Раскладной смартфон выполненный в форм-факторе раскладушка будет представлен 11 февраля наряду с флагманской линейкой смартфонов.
Незадолго до официальной премьеры стало известно, во сколько компания Samsung оценит новый Galaxy Z Flip, который на рынке составит конкуренцию Motorola Razr.
Авторитетный инсайдер сообщил, что этот аппарат оценят в 1 700 долларов или 1 599 евро, а этот ценник окажется выше, чем у конкурента.
Инсайдер ссылается на данные ритейлеров. Ранее сообщалось, что в основе аппарата будет лежать прошлогодний процессор Snapdragon 855+ и 8 ГБ оперативной памяти.
Гибкий дисплей в устройстве будет диагональю 6,7-дюйма, а батарею в смартфон установят на 3 300 мАч.
Samsung Galaxy Z Flip получит функцию, которой нет у других смартфонов.
Раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip
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