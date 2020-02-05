Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip оценят в 1 700 долларов

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.43 EUR/RUB: 70.13 BTC/USD: 9166.83

5 марта : среда

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Раскладушку Samsung Galaxy Z Flip оценят в 1 700 долларов

05.02.2020 12:33

Раскладной смартфон выполненный в форм-факторе раскладушка будет представлен 11 февраля наряду с флагманской линейкой смартфонов.
Незадолго до официальной премьеры стало известно, во сколько компания Samsung оценит новый Galaxy Z Flip, который на рынке составит конкуренцию Motorola Razr.

Авторитетный инсайдер сообщил, что этот аппарат оценят в 1 700 долларов или 1 599 евро, а этот ценник окажется выше, чем у конкурента.

Инсайдер ссылается на данные ритейлеров. Ранее сообщалось, что в основе аппарата будет лежать прошлогодний процессор Snapdragon 855+ и 8 ГБ оперативной памяти.

Гибкий дисплей в устройстве будет диагональю 6,7-дюйма, а батарею в смартфон установят на 3 300 мАч.

Samsung Galaxy Z Flip получит функцию, которой нет у других смартфонов.

Раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги