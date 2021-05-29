Samsung начинает производство дисплеев с частотой 120 Гц на новый iPhone 13 Pro

Samsung начала производство дисплеев LTPO для будущих iPhone 13 Pro и ‌iPhone 13 Pro Max, которые будут поддерживать высокую частоту обновления 120 Гц, а LG начала производство дисплеев LTPS для младших моделей линейки iPhone 2021 года.

Ходили слухи, что Apple представит свою технологию ProMotion, которая впервые дебютировала в iPad Pro 2017 года, в линейке iPhone 12 в этом году. ProMotion позволяет дисплею иметь более высокую частоту обновления 120 Гц по сравнению с текущим максимумом 60 Гц. Однако, несмотря на лавину слухов, ведущих к запуску iPhone в 2020 году, Apple решила не включать в iPhone дисплей с частотой 120 Гц.

По словам авторитетного аналитика Apple Минг-Чи Куо, в отношении iPhone 13, который ожидается во второй половине этого года, Apple планирует представить дисплей с частотой 120 Гц для самых дорогих моделей линейки.

The Elec сообщает, что Samsung и LG независимо друг от друга начали производство OLED для грядущей линейки iPhone с опережением графика по указанию Apple. Из-за глобального кризиса в области здравоохранения в прошлом году выпуск iPhone 12 был сильно задержан, и Apple пытается уменьшить любые возможные задержки для iPhone 2021 года.

Компания Samsung Display начала производство OLED-панелей для iPhone 13 в середине месяца. Производство LG Display началось недавно.

По слухам, iPhone 13 будет включать в себя несколько новых функций, а также дисплей с частотой 120 Гц на более дорогих моделях. Согласно текущим слухам, новая линейка будет иметь меньшую выемку, с немного более толстым общим дизайном и более крупными выступами камеры.

Источник — astera.ru.