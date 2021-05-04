Samsung стала единственным поставщиком 120 Гц экранов для iPhone 13

Новые флагманские смартфоны американской компании должны представить уже в сентябре, а до этого времени инсайдеры распространяют все больше новой информации.

Так, недавно выяснилось, что Samsung и Apple будут тесно сотрудничать, причем Samsung становится единственной компанией, которая будет поставлять 120 Гц экраны для iPhone 13.

Также журналистам издания The Elec удалось выяснить, что технология Pro-motion будет присутствовать только в старших моделях линейки, а именно iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Эта технология позволит более плавно работать анимации, да ив целом управлению смартфонов.

Еще отмечается, что хоть и частота дисплеев станет выше, на потребление автономности это не скажется. То есть смартфоны будут держать заряд на том же уровне, что и ранее.