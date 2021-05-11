Это выяснилось благодаря опубликованным в сети фотографиям, где демонстрируют модели iPhone 12 и IPhone 13.

Последний должны показать в сентябре этого года и о нем регулярно появляются новые подробности. Теперь же стало понятно, что новые камеры в IPhone 13 сделают смартфоны заметно толще iPhone 12.

Так, камера в актуальной модели выступает над корпусом на 2,51 мм, тогда как у iPhone 13 Pro аж на 3,65 мм.

Сам корпус новинки получит толщину 7,57 мм, против 7,4 мм, что указывает на использование более емкой батареи в устройстве.

Как ранее уже сообщалось, в смартфонах нового поколения будут установлены модемы Snapdragon X60 5G, а также дисплеи Samsung 120HZ LTPO OLED, которые являются энергозатратными и потребуют аккумуляторы большей емкости.

Еще ожидается в смартфонах появление системы стабилизации на основе сдвига матрицы и лидара.