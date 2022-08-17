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Samsung начала в РФ прием заказов на раскладные Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Samsung Electronics провела презентацию своих раскладных смартфонов 10 августа, в этот день начали прием заказов на новинки, причем он стартовал по всему миру за исключением РФ.
При этом у нас тоже стали доступны Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. Аппараты стали доступны для заказа в онлайн-магазин GalaxyStore, который является партнёром корейской кампании.

Однако смартфоны в Россию будут поставляться по параллельному импорту.

Поэтому Galaxy Z Flip4 доступен по цене от 119 990 рублей, а Galaxy Z Fold4 от 169 990 рублей.

Такие цены на 50-80% выше чем в Европе, так как базовая версия Galaxy Z Flip4 стоит 1100 евро, а Galaxy Z Fold4 от 1800 евро.

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