Samsung начала в РФ прием заказов на раскладные Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Samsung Electronics провела презентацию своих раскладных смартфонов 10 августа, в этот день начали прием заказов на новинки, причем он стартовал по всему миру за исключением РФ.

При этом у нас тоже стали доступны Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. Аппараты стали доступны для заказа в онлайн-магазин GalaxyStore, который является партнёром корейской кампании.

Однако смартфоны в Россию будут поставляться по параллельному импорту.

Поэтому Galaxy Z Flip4 доступен по цене от 119 990 рублей, а Galaxy Z Fold4 от 169 990 рублей.

Такие цены на 50-80% выше чем в Европе, так как базовая версия Galaxy Z Flip4 стоит 1100 евро, а Galaxy Z Fold4 от 1800 евро.