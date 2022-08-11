Samsung презентовала обновлённый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip 4 по цене от $999

На своем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила компактную «раскладушку» Galaxy Z Fold 4. На презентации рассказали про её характеристики и особенности, а также озвучили цену.

Стоимость Galaxy Z Flip 4 будет составлять от 999 долларов, старт продаж смартфона намечен на 26 августа.

Galaxy Z Flip 4 не получил выдающихся изменений во внешности. Модель очень похожа на Galaxy Z Flip 3, но технически отличается от нее.

В основе аппарата лежит флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen1 и 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти предложат 128, 256 и 512 ГБ.



Внешний экран в раскладушке теперь 1,9-дюймовый, он выполнен по технологии AMOLED. Его разрешение составляет 512 × 260 пикселей. Сбоку маленького дисплея расположены две 12 Мп камеры, одна из них получила оптическую стабилизацию и диафрагму f/1,8.

Внутренний AMOLED экран диагональю 6,7-дюйма получил разрешение 2640х1080 пикселей, и частоту обновления от 1 до 120 Гц. На презентации было сказано, что в смартфоне новый шарнир, который стал тоньше, а сам гибкий экран стал прочнее на 45%.



Samsung Galaxy Z Fold 4 питается от встроенного аккумулятора на 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт

Работает смартфон под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.1.