Представлен складной флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4 по цене от $1799

Samsung представила свою новую флагманскую «раскладушку» Galaxy Z Fold.

Четвертая генерация смартфона стала более изящной, тоньше и легче в сравнении с Galaxy Z Fold3.

В основе новики лежит процессор Snapdragon 8+ Gen1, который дополнили 12 ГБ оперативной памяти и минимум 256 ГБ постоянной памяти. Также будет предлагаться версия с 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.



Внутренний гибкий AMOLED дисплей с разрешением 2176 × 1812 пикселей может работать на частоте от 1 до 120 Гц. Также дисплей позволяет работать со стилусом S Pen.

В комплекте со смартфоном он не идет, его нужно будет приобретать отдельно. Диагональ основного экрана составляет 7,6-дюйма. Внешний дисплей получил диагональ 6,2-дюйма при разрешении 2316 × 904 пикселей, причем этот экран работает на частоте от 48 до 120 Гц.



Основная камера в раскладном смартфоне состоит из датчиков 50, 12 и 10 Мп. Фронтальная камера на 10 Мп, есть еще фотодатчик на 4 Мп, но он расположен под экраном. В «раскладушке» нашлось место для аккумулятора на 4400 мАч, который можно заряжать зарядкой мощностью 25 Вт.

Габариты смартфона в разложенном состоянии: 130,1 × 155,1 × 6,3 мм. На рынке Galaxy Z Fold 4 появится 26 августа по рекомендованной розничной цене от 1799 долларов.