Samsung готовится к запуску Galaxy S25: в сеть просочились официальные изображения 

Компания Samsung вскоре представит свою новую серию Galaxy S25 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 22 января 2025 года в Сан-Хосе.

В ожидании события уже начали появляться первые рекламные изображения.

Американский инсайдер Эван Бласс опубликовал два рекламных изображения, на которых видны новые цвета, включая синий, и слегка изменённый дизайн Galaxy S25 Ultra.

Хотя ожидается, что в аппаратном обеспечении изменений будет немного, Samsung, вероятно, сосредоточится на новых возможностях камеры и искусственного интеллекта, в том числе на продвинутом ИИ.

Существует информация о возможном уменьшении функций S Pen для снижения веса и энергопотребления, однако это пока не подтверждено. Galaxy S25 Slim, скорее всего, станет самым тонким смартфоном в этой серии, но его презентация в рамках Galaxy Unpacked остается под вопросом.