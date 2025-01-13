Стали известны цены на флагманские Samsung Galaxy S25

Чем ближе к официальному дебюту новых флагманов, тем больше подробностей раскрывают инсайдеры, да и сама компания, готовясь к запуску.

Так, недавно были раскрыты основные характеристики моделей линейки, а теперь стали известны и цены. Прайс-листы на флагманские Samsung Galaxy S25 были опубликованы на сайте для вьетнамского рынка.

Выяснилось, что базовая модель Galaxy S25 с 256 ГБ памяти будет стоить 23 990 000 донгов (около 999 долларов), а версия на 512 ГБ — 27 490 000 донгов (примерно 1149 долларов).

Galaxy S25 Plus будет доступен за 27 990 000 донгов (1169 долларов) за 256 ГБ и 31 490 000 донгов (1299 долларов) за 512 ГБ.

Что касается Galaxy S25 Ultra, его цена составит 34 990 000 донгов (1449 долларов) за версию на 256 ГБ, 38 490 000 донгов (1599 долларов) за 512 ГБ и 45 790 000 донгов (1899 долларов) за 1 ТБ.

Таким образом, цена на всю линейку увеличилась на 40 долларов по сравнению с серией S24, за исключением S25 Ultra, который подорожал на 50 долларов.

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