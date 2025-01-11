Samsung Galaxy S25: раскрыты характеристики новой серии смартфонов

Смартфоны Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra готовятся к выходу, и стали известны их основные характеристики.

Samsung Galaxy S25 будет иметь 6,2-дюймовый плоский дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и иметь 12 ГБ оперативной памяти. Пользователи смогут выбрать между вариантами хранения на 128, 256 или 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную зарядку. Основная камера составит 50 МП, дополненная 12 МП сверхширокоугольной и 10 МП телеобъективом.

Galaxy S25+ будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD и той же частотой обновления. Он также будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, с 12 ГБ оперативной памяти и выбором между 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор будет на 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Камеры такие же, как у S25.

Samsung Galaxy S25 Ultra станет самым мощным из трех. Он получит 6,9-дюймовый дисплей WQHD, процессор Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти.

Варианты хранения составят 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт. Основная камера на 200 МП дополнена 50 МП сверхширокоугольной и двумя телеобъективами: 50 МП и 10 МП.

Все три смартфона будут работать на Android 15 с оболочкой One UI 7 и поддерживать две SIM-карты, eSIM, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.