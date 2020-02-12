Samsung Galaxy S10 подешевел после презентации новых флагманов

Три модели флагманской линейки, а это Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, были официально представлены 11 февраля, а также компания рассекретила и свой новый складной смартфон.

Стоимость флагманов 2020 года стартует с отметки 70 тыс. рублей, но для тех, кто хочет флагманскую модель может купить ее дешевле.

Речь идет о прошлогоднем флагмане, который на фоне презентации новых моделей стал еще дешевле.

Теперь минимальная стоимость самой младшей модели линейки 2019 года составляет 60 тыс. рублей, тогда как на старте продаж ее оценивали в 69 тыс. рублей.

Однако, как отметили специалисты hi-tech.mail.ru, не все продавцы соблюдают рекомендации производители, поэтому в если поискать, что можно найти смартфон за 40 тыс. рублей.