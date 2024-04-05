Samsung для линейки Galaxy S25 предложит процессоры Exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4

По информации издания DigiTimes, Samsung планирует использовать два разных чипа в своей линейке смартфонов Galaxy S25 — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и Samsung Exynos 2500.

Пока неизвестно, как будет определяться разделение между этими чипами. В настоящее время модели Galaxy S24 также используют два разных чипа в зависимости от региона продаж, но модель Galaxy S24 Ultra оснащена только чипом Snapdragon.

Окончательное решение о разделении в линейке Galaxy S25 будет зависеть от производительности Exynos 2500, с другой стороны использование этого процессора позволит компании сэкономить.

Если верить инсайдерам, то процессор Exynos 2500 будет представлен в двух версиях с различными характеристиками.

Одна из версий будет иметь 10 ядер и, предположительно, будет использоваться в планшетах и ноутбуках Samsung Galaxy.

Вторая версия будет иметь 8 ядер и, скорее всего, будет использоваться в смартфонах линейки Galaxy S25. Этот шаг вполне логичен, так как Samsung стремится снизить зависимость от Qualcomm и активно развивать собственные чипсеты.

Однако компании все еще предстоит сделать значительную работу, чтобы восстановить доверие пользователей после неудачных опытов с предыдущими версиями Exynos.