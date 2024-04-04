В 2024 году Samsung впервые добавит в линейку Galaxy Z Fold 6 версию Ultra

Ранее эту версию инсайдер показал на первых изображениях, а теперь о сроках выхода новинки сообщил портал SamMobile.

По информации источника, Samsung планирует представить модель Ultra в линейке смартфонов Galaxy Z Fold в 2024 году. Ранее такая версия в линейке отсутствовала, но похоже, что скоро все изменится. Правда пока известно, что разработка Galaxy Z Fold 6 Ultra ведется исключительно для корейского рынка.

Возможно в будущем будет создана и модель для других рынков.

Среди возможных особенностей указываются новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, корпус из титанового сплава, стекло Gorilla Glass Armour и улучшенная внутренняя камера.