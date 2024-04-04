Последнее обновление сломало экраны Samsung Galaxy S23 Ultra

Проблема с сенсорным экраном на устройствах Galaxy S23 Ultra после обновления до OneUI 6.1 стала причиной обеспокоенности для многих пользователей.

Они отметили, что функция touch не работает должным образом, но при этом S Pen все еще функционален и пользователи могут управлять своим телефоном с его помощью. Жалобы появились на официальных форумах компании, которая пока никак на них не отреагировала.

Владельцы Galaxy S23 Ultra заметили, что проблема появилась сразу после обновления и при этом не все устройства сталкиваются с одинаковыми проблемами. В некоторых случаях дисплей не реагирует на касания, в то время как другие полностью перестают реагировать.

Некоторые пользователи отметили, что их телефоны реагируют на прикосновения, который они делают на экране блокировки. Другие жалуются на полное отсутствие реакции на прикосновения.

Перезагрузка телефона, кажется, не решает проблему. Один из пользователей даже упомянул проблемы с датчиком отпечатков пальцев под дисплеем.

Хотя точное количество затронутых устройств неизвестно, сообщений о проблеме уже множество. Наряду с этим некоторые пользователи, столкнувшиеся с проблемой, заметили, что ранее они меняли экран, который не был произведен Samsung. Это означает, что на их устройствах было установлено оборудование сторонних производителей.

Пока неясно, все ли затронутые устройства содержат запасные части от сторонних производителей.

Не исключено, что Samsung внедряет меры, аналогичные своим конкурентам, чтобы блокировать программное обеспечение, если в устройстве установлены неавторизованные компоненты.

Возможно, эта проблема с обновлением OneUI 6.1 для S23 является преднамеренным шагом, а не случайным последствием недостаточно тщательной разработки.